Een dame die wist wat zij wilde

Uithoorn – Soms ontmoet je iemand die indruk maakt door haar vastberadenheid. Zo ook een 91-jarige mevrouw uit Uithoorn, die na een val en een ziekenhuisopname resoluut weigerde naar een verzorgingstehuis te verhuizen. “Ik wil naar huis”, was haar duidelijke wens. En dat gebeurde.

Met hulp van haar familie en ondersteuning van ThamerThuis, een kleinschalige hospice in De Kwakel, kon zij terugkeren naar haar vertrouwde omgeving. ThamerThuis speelt een belangrijke rol in de laatste levensfase van mensen die thuis willen blijven. Zij coördineren ook vrijwilligers die tijdelijk verlichting bieden aan mantelzorgers.

Maroeska: “Samen met twee collega-vrijwilligers was ik in het weekend enkele uren bij haar. Het schilderachtige huis ademde historie. In de keuken lag een schrift waarin de verzorging nauwkeurig noteerde wat mevrouw had gegeten, gedronken en hoe haar dag verliep. Mijn taak? Eten en drinken aanbieden en haar geliefde hondje uitlaten. Een zachtgekookt eitje werd al snel een vast onderdeel van ons ritueel. In het begin sprak zij weinig -haar gehoor was slecht- maar naarmate de tijd verstreek, knapte zij zichtbaar op. Wanneer zij wakker was, was ze opmerkzaam en hield alles scherp in de gaten. De familie kwam regelmatig langs, waardoor ik haar beter leerde kennen. Haar rake opmerkingen en dankbaarheid maakten indruk.

Het ging zelfs zo goed dat de inzet van ThamerThuis kon worden beëindigd. “Met een bitterzoet gevoel nam ik afscheid. De familie sprak hun grote waardering uit voor de vrijwilligers en ThamerThuis. Hun inzet is kosteloos, maar van onschatbare waarde: zij bieden steun en zorgen dat partners en familie even op adem kunnen komen.”

Meer weten? Neem contact op met de coördinator van ThamerThuis via 0297-540536 of mail naar info@thamerthuis.nl.

ThamerThuis, een kleinschalige hospice in De Kwakel. Foto: aangeleverd.