Een afwisselende winterwandeling met mooie doorkijkjes￼

Regio – Op zaterdag 21 oktober organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn de eerste winterwandeling van het seizoen 2023/2024. De wandeling vertrekt vanuit Woerdense Verlaat. Details volgen na aanmelding. We wandelen eerst naar een voormalig privé jacht- en visgebied wat vanaf 1933 is omgetoverd tot een waar lusthof. We lopen langs bomen, smalle paadjes, bruggetjes en mooie doorkijkjes met als bonus een prachtig uitzicht over de de Nieuwkoopse plassen met haar mooie rietlanden. Daarna gaan we richting de Westveense molen, welke nu nog in gebruik is als hulpgemaal, via een gebied met onder andere prachtige cipressen. De wandeling is ongeveer 9 km lang. Draag stevige en vooral waterdichte schoenen en warme kleding! Deze wandeling gaat over verharde wegen maar ook deels door het weiland! Ongeveer halverwege de wandeling is er een korte pauze. Dan nuttigen we de door uzelf meegebrachte (warme) drank. Aanmelding voor deze wandeling is verplicht via winterwandelen@ivn-drvu.nl. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via het zelfde e-mailadres.