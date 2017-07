Zonovergoten show Eek-A-Mouse in P60

Amstelveen – Op zaterdag 26 augustus sluit de Jamaicaanse reggae– en dancehall specialist Eek-A-Mouse de zomer in P60 op passende wijze af. Met ongekende monsterhits als ‘Ganja Smuggling’, ‘Wa-Do-Dem’ en ‘Sensee Party’ maakte the mouse in de jaren tachtig naam voor zichzelf. Op platengebied is het momenteel wat stil rondom Eek, maar zijn live shows zijn altijd een ervaring op zich.

Sinds zijn doorbraak op het Jamaica Sunsplash festival in 1981 heeft het Eek-virus zich razendsnel over de wereld verspreid. Binnen no-time werden de harten van vele reggaefans veroverd en met albums als ‘Black Cowboy’, ‘Wa-Do-Dem’ en ‘Eek-A-Speeka’ werd zijn naam definitief gevestigd.

Zijn unieke ‘singjaying’ stijl – waarbij hij het midden houdt tussen zingen, praten en rappen – is kenmerkend voor de Jamaicaanse rasartiest. Ondanks de roemrijke carrière die hij met zijn 59 jaar reeds achter de rug heeft, is de invloedrijke Eek nog niks aan enthousiasme en energie verloren. Bereid je voor op een zonovergoten show van deze onstuitbare hitmachine!

Zaterdag 26 augustus, zaal open om 20.30 uur, aanvang 21.30 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 18,50 euro, aan de zaal 20 euro. Meer informatie: http://p60.nl/agenda.