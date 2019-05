Echtpaar Hooiveld viert Platina huwelijk

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 27 april was het feest in Nederland. Koning Willem Alexander vierde zijn verjaardag, maar in Zorgcentrum Aelsmeer werd tevens een bijzonder jubileum gevierd; Piet en Tine Hooiveld waren maar liefst zeventig jaar getrouwd. Voor dit Platina huwelijk ontvingen zij een gelukwens en bloemstuk van Zijne en Hare Majesteit. Burgemeester Gido Oude Kotte kwam hen de maandag erop een boeket bloemen overhandigen en droeg daarbij uiteraard zijn ambstketen.

Tine, geboren als Trijntje Adriaantje Jennetje Mulder, woont in een appartement op Poldermeesterplein en komt vijf keer in de week bij haar man (Pieter Johannes) op bezoek die daar sinds januari 2018 woonachtig is. Gescheiden wonen na bijna zeventig jaar.. Schrijnend. Maar het stel is optimistisch en nog altijd vrolijk. Er kwamen in het huwelijk twee zoons en een dochter, zeven kleinzoons en vier achterkleinkinderen, waarvan één achterkleindochter. “Eindelijk een meisje!”

Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend in de Nederlands Hervormde kerk in de Dorpsstraat, alwaar mevrouw opgroeide. Daarna ging het stel wonen aan de Legmeerdijk, vervolgens woonde ze jarenlang aan de Rembrandtweg in Amstelveen en toen de appartementen aan het Poldermeesterplein werden gebouwd werd terug naar Aalsmeer verhuisd.

De kamer van Piet kijkt uit over de Brandenwijnsloot en de Historische Tuin. Zijn hele werkende leven bracht Piet in de bloemen door. Uit zijn eigen kas kweekte hij freesia’s en andere snijbloemen om aan te bieden aan de veiling. “Ik moest soms om 4 uur al op. Maar, hij wijst naar zijn vrouw, ik heb hulp gehad van haar hoor. Zij sprong altijd bij.” Naast zijn eigen kas werkte hij bij De Jong, een Rozenkwekerij.

Wat toch het geheim is van zo’n lang huwelijk, wil de burgervader weten. In eerste instantie roept Piet Hooiveld ondeugend: “Geven!” Tine vult aan: “Ja, en ik denk geven en nemen.” Toch stelt meneer zijn uitspraak wat bij en zegt: “Het vertrouwen hebben in elkaar en veel lol hebben met elkaar. We hebben een mooie tijd gehad. Ook met de kinderen. Daar zijn we dankbaar voor.”



Westplasje

Ook wil Gido graag weten wat een van de hoogtepunten is in hun relatie: “Dat zijn er zoveel. Maar onze reis naar Canada, waarbij we voor het eerst vlogen en de neef van mijn man gingen bezoeken is daar wel één van.” Aldus de negentigjarige kwieke Tine. Een zoon met zijn vrouw alsmede de dochter is aanwezig en vullen hun vader en moeder aan: “Tevens ondernamen pa en ma regelmatig busreizen en Rheinreizen en zijn ze naar Zwitserland geweest. Ook hebben ze veel gefietst.” Met de fiets is hun relatie begonnen. Ze ontmoetten elkaar bij de Cruquiusbrug. Tine was het eerst bij die brug. Toen sloeg de vonk over.

Nu is het Platina echtpaar zeventig jaar verder. Tine sluit af met een tegeltjeswijsheid: ‘Er is niet beter in de trouw, dan de liefde tussen man en vrouw’. Haar vijfennegentigjarige man knikt beamend. Na het verorberen van een heerlijk Aalsmeers Westplasje (“Deze kende ik nog niet en smaakt heerlijk!”) wordt het weer tijd voor de burgemeester om op te stappen. “Het was mij een eer u te mogen feliciteren”, zegt hij oprecht. Ook namens deze krant, van harte proficiat, familie Hooiveld. Op naar uw Albasten huwelijk.



Door Miranda Gommans