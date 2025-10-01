Duurzaamheidsmarkt De Hoef: lokaal initiatief met een wereldwijde missie

De Hoef – Dorpshuis De Springbok, Oostzijde 61a, opent zaterdag 4 oktober van 10.00 tot 14.00 uur opnieuw haar deuren voor de Duurzaamheidsmarkt, een lokaal evenement dat duurzaamheid tastbaar en toegankelijk maakt voor jong en oud. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunnen bezoekers zich laten inspireren door een breed scala aan initiatieven op het gebied van energie, hergebruik en reparatie. Wat ooit begon als een kleinschalig buurtinitiatief, is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende ontmoetingsplek voor iedereen die duurzaamheid een warm hart toedraagt. Lokale en regionale ondernemers, stichtingen en vrijwilligers presenteren hun producten en diensten met kennis van zaken en met passie. Van warmtepompen tot zonneboilers, van isolatieadvies tot creatieve recycling: de markt biedt concrete handvatten voor wie thuis aan de slag wil met energiebesparing en hergebruik.

Aanbod

Een greep uit het aanbod: warmtescans om de isolatiewaarde van je woning te beoordelen; advies over glas-, muur-, vloer- en dakisolatie; demonstraties van infrarood installaties en warmtepompen; informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden; het Repair Café De Hoef: laat kapotte spullen een tweede leven krijgen; kledingruilbeurs voor jong en oud, inbrengen mag, maar hoeft niet; en creatieve workshops rond recyclen en hergebruik.

Naast het informatieve karakter is er volop ruimte voor ontmoeting. Onder het genot van een kop koffie, thee of een drankje kunnen bezoekers in gesprek gaan met specialisten en met elkaar. Want duurzaamheid is niet alleen een technische kwestie, maar ook een sociale: samen weten we meer dan alleen.

Een bijzonder moment tijdens de markt is de presentatie van de vernieuwde sportzaal van De Springbok. Deze is recentelijk verduurzaamd en vormt een tastbaar voorbeeld van hoe ook gemeenschapsvoorzieningen kunnen bijdragen aan een groenere toekomst. De organisatie nodigt nadrukkelijk ook bezoekers van buiten De Hoef uit. Duurzaamheid kent immers geen dorpsgrenzen. Met de fiets komen, is passend bij het thema van de dag.

