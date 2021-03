Duurzaamheid centraal in kantoor Floradôme

Aalsmeer – Begin deze maand was de officiële in gebruikname van Floradôme, het nieuwe kantoorpand in Aalsmeer van Royal FloraHolland. Duurzaamheid is voor Royal FloraHolland heel belangrijk. Er wordt gestreefd naar CO₂-neutraal energieverbruik op de marktplaats en de bloemenveiling gaat voor circulair grondstoffengebruik. Dit komt ook terug in Floradôme met onder andere hergebruik van aangespoeld plastic en oude stapelwagens.

Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, wordt in Floradôme duurzame energie opgewekt én wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Projectmanager Rudolf Scholtens van Royal HaskoningDHV somt de voorbeelden op: “Er liggen 52 zonnepanelen op het dak. Is dat in de winter niet voldoende, dan ontvangen we energie vanuit een Europees windmolenpark. Overal hangt LED-verlichting, die om 18.00 uur automatisch uitgaat. Het watergebruik minimaliseren we met waterbesparend sanitair, water-efficiënte vaatwasinstallatie en slimme irrigatiesystemen voor de luifels die het vochtgehalte van het mos-sedum meten.” Dit levert een energieprestatie op die ruim 20% lager ligt dan het bouwbesluit eist én het nieuwe pand heeft Energielabel A+.

Het pand is ook op andere vlakken heel duurzaam. Een mooi voorbeeld van toepassing van natuurlijke materialen is bamboe. Perfect voor vloeren, kasten en plantenbakken. “Bamboe is nagenoeg een onuitputtelijke grondstof”, vertelt Rudolf. “Het duurt wel dertig of veertig jaar voordat een eik volgroeid is, terwijl bamboe sneller groeit dan welke plant ook: tot één meter per dag. We willen voorkomen dat we schaarse grondstoffen gebruiken.”

Oude spijkerbroeken als isolatiemateriaal

Daarnaast zijn heel wat materialen hergebruikt. Bloempotten van oude autobanden, oude spijkerbroeken als isolatiemateriaal en zelfs oude stapelwagens en bledden als decoratiemateriaal. Martijn Vis, programmamanager RE&FM van Royal FloraHolland: “Om tot circulair grondstofgebruik te komen binnen Floradôme, hebben we zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt. Door reststromen en hernieuwbare grondstoffen toe te passen, is de impact van de bouw van Floradôme op het milieu geminimaliseerd.” Door het skelet en schil van het vijf lagen tellende kantoor uit 2004 in het geheel te hergebruiken, is circa 62% C0₂ bespaard ten opzichte van een volledig nieuw gebouw (dit staat gelijk aan 1.300 ton C0₂).

Plastic uit zee wordt vitrage

Met ‘circulair gebruik van grondstoffen’ als motto ging een team duurzame ontwerpers aan de slag. Rudolf: “Zo is het tapijt circulair door het gebruik van econyl, een garen gemaakt van onder andere oude visnetten, gebruikt tapijt en restafval uit de textielindustrie. Ook de vitrage is gemaakt van circulair garen, op basis van plastic afval dat aanspoelde op stranden zoals plastic flessen, tassen en ook visnetten. Het voordeel hiervan is dat het plastic niet meer vergaat in de natuur, maar is verwerkt in een product dat haast onverslijtbaar is.”

Bij de receptie zijn gerecyclede materialen gebruikt. De voorzijde van de balie is bijvoorbeeld van PET-vilt, gemaakt van plastic PET-flessen. Rudolf: “Een van de voordelen is dat het vilt geluidswerend werkt. Daarom tref je dit materiaal aan op meerdere plekken binnen Floradôme: als bar-element op de eerste verdieping, als akoestische panelen op wanden en in het atrium.”

Bloemenfust bij de entree

Een van de meest tastbare voorbeelden van hergebruik zijn de stoelen voor de vergaderkamers. Die zaten nog steeds het lekkerst in de stoelentest. Met nieuwe stoffering zijn de stoelen opgeknapt. Dat scheelt toch weer de aanschaf van zo’n honderd stoelen.

Bijzonder zijn de plantenwanden op de begane grond, gemaakt met profielen van een aantal oude stapelwagens. Ook bloemenfust is hergebruikt. De emmers staan onder de monitoren bij de entree. Martijn: “Betere verwijzingen naar de bloemenveiling in het kantoorgebouw zijn er bijna niet.

Bron en foto: Royal Flora Holland