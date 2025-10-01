Duo-expositie bij KunstRondeVenen

Mijdrecht – Nog tot en met 18 oktober zijn kunstwerken van Maaike van Rijn en Ester Krenn te bewonderen in de galerie van KunstRondeVenen, gevestigd in Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Na een eerdere succesvolle samenwerking, zetten de twee kunstenaars hun creatieve band voort met een veelzijdige expositie vol kleur, poëzie en keramiek. De galerie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.

Maaike van Rijn, afgestudeerd aan de kunstacademie, toont in de expositie haar fantasierijke schilderijen, gedichten en ruimtelijke objecten. Haar werk kenmerkt zich door het gebruik van felle kleuren en een sterke verbondenheid met de natuur. “De natuur is voor mij een bron van kracht, rust en hoop,” aldus Van Rijn. Haar creaties zijn vaak speels, actueel en spiritueel van aard.

Ester Krenn heeft in haar creatieve processen met vele technieken en materialen geëxperimenteerd. Vijf jaar geleden is ze opnieuw gegrepen door keramiek: Deze keer ook met gebruik van de draaischijf, waarop ze van piepkleine tot iets grotere vaasjes maakt. Het is voornamelijk gebruikskeramiek. Ze werkt met verschillende reactieve glazuren over reliëf, wat vaak verrassende patronen oplevert. Ook andere vormen, gemaakt van en met plakken klei, behoren tot haar keramiekcollectie. Nieuw in haar assortiment zijn de KalmKiezels. Een handgemaakte kleisteen die rust en houvast biedt. Kom het gerust bewonderen en ervaren.

Meer informatie: www.kunstrondevenen.nl en de Facebook-pagina van KunstRondeVenen.

Op de foto: Werk van Maaike van Rijn (links) en werk van Ester Krenn. Foto’s: aangeleverd.