Duidelijkheid aanpak N201 bij Mijdrecht

Mijdrecht – Na jaren van plannen, uitstellen en opnieuw tekenen is er nu eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de N201 bij Mijdrecht. Provinciale Staten van Utrecht stemden woensdag in met een verbeterd voorstel dat de verkeersveiligheid en doorstroming moet vergroten.

De N201 is de drukste provinciale weg van de provincie. Al langer klinkt kritiek dat het traject bij Mijdrecht gevaarlijk is en de leefbaarheid van omliggende dorpen onder druk zet. Een eerder voorstel strandde in juni nog in de Staten. Op verzoek van onder meer het CDA werd het plan toen teruggestuurd: te veel vragen waren nog onbeantwoord en inwoners en gemeente voelden zich onvoldoende gehoord. Daarbij ging het met name over de aansluiting van het Waverveense Pad op de N201 en de aansluiting van Hofland op de N201.

Snel aangepast plan

Die pas op de plaats bleek waardevol. Gedeputeerde Staten werkten in de zomer samen met de gemeente De Ronde Venen en betrokken inwoners aan een verbeterd pakket. Daarin zijn extra maatregelen opgenomen: de aansluiting op het Waverveense Pad zal door de gemeente worden gerealiseerd, en ook de aansluiting op Hofland wordt onder handen genomen. Rody van der Pouw-Kraan, commissielid voor het CDA in de Provinciale Staten en afkomstig uit Mijdrecht, is tevreden dat het nu snel is opgepakt: “In juni hebben we veel zorgen gehoord dat het van de agenda halen zou leiden tot nóg meer uitstel. Gelukkig zijn Gedeputeerde Staten snel met een nieuw plan gekomen, samen met de gemeente en de inwoners. Wat ons betreft gaan we nu zo snel mogelijk aan de slag met de verlegging van de bocht bij Mijdrecht, én natuurlijk de fietstunnel.”

Belang voor de regio

Volgens de provincie is met het besluit een belangrijk obstakel weggenomen. De werkzaamheden kunnen binnen het beschikbare budget van ruim 70 miljoen euro worden uitgevoerd. Voor onder-nemers en inwoners in De Ronde Venen is dat een opluchting: de N201 is de belangrijkste verkeersader van de regio en cruciaal voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en woonkernen. Met de instemming van Provinciale Staten kan de uitvoering worden voorbereid. Wanneer de schop daadwerkelijk de grond in gaat, is nog niet bekend, maar voor veel betrokkenen is het belangrijkste dat er eindelijk duidelijkheid is.

Op de foto: De N201 is de belangrijkste verkeersader van de regio en cruciaal voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en woonkernen. Foto: aangeleverd.