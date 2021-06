Dubbele opening bij de Historische Tuin

Aalsmeer – De tentoonstellingskas van de Historische Tuin is dit jaar geheel vernieuwd. Onder leiding van Hans Alderden en Paulien Pannekoek heeft de ruimte een metamorfose gekregen. Door corona was het tot nu toe niet mogelijk om hier een officieel tintje aan te geven, maar afgelopen vrijdag 25 juni is er toch een klein feestje gevierd. Buurter Jaap Spaargaren was gevraagd om de vernieuwde kas te openen in bijzijn van een groepje vrijwilligers van de Historische Tuin en enkele genodigden. Het officiële gedeelte werd afgesloten met een mooi boeket voor (zwarte) Jaap Spaargaren. Hans Alderden en Paulien Pannekoek werden ook met bloemen in het zonnetje gezet.

Tentoonstelling ‘Steengoed’

Tegelijk is ook de nieuwe tentoonstelling ‘Steengoed’ geopend in de voormalige stal van boerderij Dahlia Maarse. De expositie bestaat uit een grote hoeveelheid vondsten die op 26 april in 1986 voor het eerst na zo’n 400 jaar het daglicht zagen na een zogenaamde reddingsarcheologie door Jan van Doesburg en de archeologische werkgroep van de Stichting Oud Aalsmeer in Calslagen, kruising Herenweg met Ambachtsheerweg.

De nieuwe tentoonstelling ‘Steengoed’. Foto: www.kicksfotos.nl

De verschillende objecten geven een levendige inkijk in een Aalsmeers huishouden rond de 17e en 18e eeuw, wat zij te besteden hadden en waarmee zij hun gasten imponeerden. De tentoonstelling is ingericht door bestuurslid Maaike Tenhagen en Hans Alderden. De expositie is te bewonderen tijdens een bezoek aan de Historische Tuin, ingang Praamplein. Het museum is van dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

Foto: Bloemen voor Paulien Pannekoek, Jaap Spaargaren en Hans Alderden. Foto: www.kicksfotos.nl