Dubbele inbraakpoging Vinkeveen

Vinkeveen – In de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 mei is er een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Herenweg in Vinkeveen. De bewoners waren op dat moment op vakantie, maar kregen via hun beveiligingscamera livebeelden binnen van twee personen die zich verdacht ophielden bij hun woning. De vermoedelijk ‘geïnteresseerden‘ in de woningraad droegen mondkapjes, waardoor hun gezichten onherkenbaar zijn. Wel is op de beelden opvallende kleding te zien, wat mogelijk herkenning kan opleveren bij lezers. De eigenaar heeft direct aangifte gedaan bij de politie, maar tot op heden heeft dat nog niets opgeleverd.

Op Hemelvaartsdag (donderdag 29 mei) en de ochtend erna (vrijdag 30 mei) zijn opnieuw de twee vermoedelijk zelfde personen gesignaleerd die opnieuw probeerden in te breken in de woning. Er is aanzienlijke schade aan ramen en kozijnen veroorzaakt.

Wie herkent de personen op de foto? De opvallende kledingkenmerken verraadt mogelijk hun identiteit. Neem contact op met de politie via 0900 – 8844 of bel anoniem 0800 – 7000.

Op de foto: Wie herkent deze jongens? Foto: aangeleverd.