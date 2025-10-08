Dubbel succes voor HVM: Meiden O11-1 en O14-1 periodekampioen

Mijdrecht – Groot feest bij Hockey Vereniging Mijdrecht. Zowel de MO11-1 als de MO14-1 zijn afgelopen weekend periodekampioen geworden. Beide teams sloten hun voorcompetitie af met een prachtige overwinning, ieder met hun eigen verhaal vol spanning, strijd en teamspirit.

Echte finale

Voor de meiden van HVM MO11-1 stond er afgelopen zaterdag een echte finale op het programma. Uit tegen Castricum MO11-1, de directe concurrent om de titel, moest worden gewonnen om de eerste plaats veilig te stellen. Ondanks wind, regen en zenuwen liet HVM zien wat ze waard is. Met fel spel, mooie combinaties en een hechte verdediging wisten de meiden een 1-0 voorsprong vast te houden tot het laatste fluitsignaal. De spanning was om te snijden, maar het eindsignaal bracht ontlading en blijdschap: HVM MO11-1 is ongeslagen kampioen. Een knappe prestatie, die laat zien wat inzet, plezier en samenwerking kunnen opleveren.

Beslissende wedstrijd

Ook de meiden van HVM MO14-1 mochten afgelopen weekend aantreden voor hun beslissende wedstrijd. Tegen Bennebroek MO14-3, de nummer twee van de poule, stond het periodekampioenschap op het spel. Met slechts twee punten verschil en een stevig doelsaldo in hun voordeel begonnen de meiden vol vertrouwen aan de aftrap.

Verzorgd hockey

Vanaf de eerste minuut liet HVM zien waarom ze bovenaan staan: scherp in de duels, sterk in de passing en met veel druk op de tegenstander. De vroege openingstreffer gaf het team vleugels, en ondanks de pogingen van Bennebroek om terug te komen, hield de verdediging van HVM het hoofd koel. De meiden bleven geconcentreerd en lieten met verzorgd hockey zien dat ze als team enorm gegroeid zijn. In de tweede helft bouwden ze de voorsprong verder uit naar een overtuigende 3-1 overwinning. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los: blije gezichten, luid gejuich, taart voor iedereen en trotse coaches langs de lijn. De meiden konden hun geluk niet op, hun periodekampioenschap is een prachtige beloning voor weken van hard werken en samenspel.

Trots bij HVM

Met twee kampioensteams in één weekend is het enthousiasme binnen de vereniging groot. “Fantastisch om te zien hoe onze jeugdteams zich ontwikkelen”, klinkt het vanuit het bestuur en de Technische Commissie. “Beide teams laten zien dat plezier en prestatie prima hand in hand gaan.” Een prachtige start van het seizoen dus voor HVM, dat met deze successen vol vertrouwen verder kijkt naar de rest van het hockeyjaar.

Op de foto: HVM MO11-1. Foto: aangeleverd.