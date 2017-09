12e Culinaire Venen druk bezocht

Mijdrecht – De twaalfde editie van de Culinaire Venen is een groot succes geworden, niet in de laatste plaats vanwege de onverwacht goede weersomstandigheden die veel mensen naar het Raadhuisplein in Mijdrecht trokken. Bezoekers konden ’s middags al genieten van lunchgerechten en een barbecue-demonstratie en de deelnemende restaurants hadden over belangstelling niet te klagen.

Hoogtepunt van de dag was het optreden van André Hazes, die een spetterend optreden verzorgde. In totaal hebben naar schatting zo’n 3.500 mensen het evenement bezocht.

Van de verkoop van elk consumptiemuntje gaat een bedrag naar het goede doel; dit jaar Dagopvang De Nostalgie in Amstelhoek. Zij krijgen binnenkort een cheque uitgereikt met de opbrengst van het evenement.