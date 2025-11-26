Druk judoweekend voor Judoschool Blaauw

Mijdrecht/Uithoorn – Voor Judoschool Blaauw uit Mijdrecht en Uithoorn stond het afgelopen weekend volledig in het teken van de judocompetitie; zaterdag en zondag kwamen tientallen judoka’s in actie op verschillende toernooien in het land.

Randori-competitie in Amstelveen

Zaterdagmiddag namen tien jonge leden van Judoschool Blaauw van 6 tot 10 jaar deel aan een Randori-competitie in Amstelveen. Randori’s zijn oefenpartijen in judo waarbij technieken in een realistische wedstrijdsituatie worden geoefend, zonder dat de wedstrijd direct eindigt bij een score zoals een ippon. Het is een vorm van sparren die gericht is op het verbeteren van vaardigheden en het opdoen van wedstrijdervaring, waarbij de focus ligt op leren en ontwikkelen in plaats van alleen winnen. De deelnemers werden ingedeeld in poules van vijf à zes kinderen, waardoor iedereen minimaal vier partijen kon spelen. Een opvallende prestatie kwam van Jort, die al zijn vijf Randori’s wist te winnen en daarmee een bronzen medaille veroverde. Ook de andere judoka’s lieten zich van hun beste kant zien en verzamelden waardevolle punten voor de volgende competitiedag.

Teamtoernooi in Beverwijk

Zondag reisde een team van zes judoka’s af naar Beverwijk voor een toernooi in de categorie onder 11 jaar. De teams bestaan uit zeven gewichtsklassen: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg en +42 kg. Voor Judoschool Blaauw kwamen Reva, Davey, Danilo, Laura, Finn en Willem in actie. De eerste wedstrijd werd nipt verloren, mede doordat Willem – die op voorsprong stond – in de laatste 30 seconden werd gegooid en daarbij zijn knie verdraaide. Hij kon helaas niet verder deelnemen. Tegen de overige vier clubs werden meerdere individuele partijen gewonnen, maar het bleek telkens net niet genoeg voor een team-overwinning. Trainer Martijn benadrukte, dat hij trots is op de inzet en het doorzettingsvermogen van zijn pupillen.

Open Twentse: zware strijd voor Bjorn

Bjorn vertegenwoordigde Judoschool Blaauw zondag op de Open Twentse, een sterk bezet toernooi. Hij kwam uit in de categorie +90 kg (leeftijdsklasse -18 jaar) en trof stevige tegenstand. In een poule van drie judoka’s verloor hij zijn partijen nipt, waardoor hij genoegen moest nemen met een derde plaats.

Op de foto: Voor Judoschool Blaauw kwamen Reva, Davey, Danilo, Laura, Finn en Willem (niet op de foto) in actie. Foto: aangeleverd.