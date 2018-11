Drugsdealer opgepakt in Uithoorn

Uithoorn – Op dinsdag 20 november heeft de politie een 46-jarige man aangehouden in een flatwoning in Melde wegens handel in drugs.

Eind 2017 was een anonieme melding binnen gekomen dat vanuit de woning gedeald zou worden. De politie is regelmatig gaan observeren en mensen die uit het huis kwamen zijn aangesproken. Een van hen bekende cocaïne gekocht te hebben.

Daarop zijn agenten naar binnen gegaan en hebben de bewoner gearresteerd. In de flat is voor enige duizenden euro’s aan handelsgeld aangetroffen, evenals versnijdingsmiddelen, cocaïne, speed, ghb en een paar honderd pillen.

De politie heeft alle middelen en apparatuur in beslag genomen. Bij de gemeente is melding gedaan en de burgemeester overweegt de woning voor enkele maanden te sluiten.