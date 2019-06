Droomteam Hertha Nederlands Kampioen

Vinkeveen – Het dreamteam van Hertha JO15-1 uit Vinkeveen is Nederlands Kampioen cat. JO15 geworden. Tijdens het Voetbal Talenten Toernooi in Brunssum. Maandag 2e pinksterdag is de JO15-1 van Hertha Nederlands Kampioen geworden op het voetbal Talenten

Hertha eindigde als eerste in de poule wedstrijden met mooie doelpunten van Michel, Mees, Niels en Jay. Helaas moest Mats noodgedwongen stoppen na een kopincident met als gevolg een erg dik linker oog. In de halve finale had Hertha het pittig maar mede dankzij de uitblinkende Ricardo en Hein bleef het gelijk. En moesten er dus penalty’s genomen worden. Gelukkig voor Hertha schoot de tegen stander op de paal en stond Hertha ineens in de finale tegen VVIJ uit IJsselstein! Ondanks de oplopende zenuwen bij de spelers was Hertha wederom de best voetballende ploeg. Volgens de topcoach Erik v.d. Horst was de prima teamspirit de basis van het succes.

Weer penalty’s

Na de brilstand moesten er wederom penalty’s worden genomen. Na perfect inschoten penalty’s van Niels,Sander, Tijn, Kyan, Jay en Daan hield de uitblinkende keeper Andy voor de 2e keer een strafschop en mochten de tranen vloeien!!! Hertha kampioen!!!! Zelfs het als vierde geëindigde team van Altius kwam de prijs uitbundig met Hertha mee vieren. Aanvoerder Nick mocht de enorme wissel beker in ontvangst nemen. Voor alle spelers was er een mooie medaille als aandenken van een gaaf toernooi.

Het was een prachtig toernooi met ontzettend veel goede teams. Deze groep jongens tussen de 14 en 15 hebben zo ontzettend veel inzet getoond en zijn zo positief dat ze een voorbeeld en inspiratie voor velen zijn.