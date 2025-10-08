Drie VLTV’ers actief op WK Junior Padel in Spanje

Vinkeveen/Reus – Afgelopen week vond in Reus (Spanje) het WK Jeugd Padel plaats. Maar liefst drie spelers van VLTV – Vinkeveense Lokaal Tennis & Padel Vereniging – waren geselecteerd door KNLTB Padel om uit te komen voor het Nederlands jongensteam: Jorrit Hazebroek (18), Nathan van Lijf (15) en Benjamin Langendorff (16).

Na een spannend kwalificatietoernooi in het voorweekend, met wedstrijden tegen onder andere Denemarken en Polen, speelde het Nederlandse team in de play-off tegen Engeland. Met succes: de Nederlandse padellers plaatsten zich voor het hoofdtoernooi. Daar wachtte een zware loting met sterke tegenstanders als Frankrijk, Zweden (twee jaar geleden nog tweede van de wereld) en Portugal.

In de volgende ronden namen de Nederlanders het op tegen Venezuela, Duitsland en Ecuador. Uiteindelijk eindigde Nederland op een knappe vijftiende plaats van de wereld. Mooi om te zien hoe het vertrouwen en de samenwerking binnen het team gedurende het toernooi groeiden. Een onvergetelijke ervaring voor de jonge spelers en een prestatie waar VLTV trots op mag zijn.

Op de foto: Het Nederlands jongensteam met Jorrit Hazebroek (18), Nathan van Lijf (15) en Benjamin Langendorff (16) in de geleden. Foto: aangeleverd.