Drie biljartteams op stoom in DRV biljartcompetitie

De Ronde Venen – In de negende speelweek van De Ronde Venen (DRV) biljartcompetitie wordt steeds duidelijker wie strijden om het winterkampioenschap. Alle teams spelen voor de winst en dat werd deze week zichtbaar; liefst drie wisten de volle winst te behalen.

Kees Griffioen, Dennis Kraak, Bert Fokker en Walter van Kouwen deden dit voor De Merel 1/Thijmen van Veen. Voor De Biljartvrienden/Smit Fietsen/2 Groen waren de volgende spelers hier verantwoordelijk voor: Nico Koster, Jan Koridon, Martien Heijman en Jos van Wijk. Zij speelden zich hiermee naar een derde plaats in het Dreamteam. K.O.T.- 87-1 zette zijn sterkste opstelling in met resultaat dankzij Chas Jans, Edwin van de Schaft, Richard van Kolck en Anne Beeker.

Speler van de week

Gijs van de Vliet was de speler van de week. Hij speelde zowel de kortste partij als de hoogste serie van de week. In zeventien beurten speelde Gijs 31 caramboles bij elkaar met daarin een serie van negen caramboles. Ook Vincent Groenveld is ver-noemenswaardig met zes gewonnen partijen op rij; hij staat op de eerste plaats in het dreamteam.

Het team van Gijs wist nog twee partijen te winnen tegen De Kromme Mijdrecht, gespeeld door Roos Aarsman en Peer(Wilco) van der Meer. Said Metalsi wist er een winnende partij tegenover zetten. Cens 2, huidige leider in het klassement, speelde thuis tegen De Springbok2 /Feka en met drie gewonnen partijen verstevigde zij hun positie. Robert Daalhuizen, Collin Baars en Yoeri Veeken wonnen allen hun partij. Ray Kramer was te sterk voor Jim van Zwieten en speelde boven zijn gestelde moyenne.

Cens/ Gortenmulder had het thuis zwaar tegen de Merel 3 /Thijmen van Veen. Met drie gewonnen partijen ging de winst mee naar Vinkeveen; Jeroen en Hans van Rijn samen met Ton Brandsema die zijn ritme heeft gevonden. Vincent Groeneveld was te sterk tegen Caty. S.v. Veenland/Liquid Rubber speelde een spannende partij tegen De Springbok 1. Beide teams wisten twee partijen te winnen, Adrie van Mer en Derk tegenover Joop Zeh en Ari Bocxe. Door het onderlinge verschil bleef de winst bij de Wilnissers.

Roos Aarsman van Merel 2. Foto: aangeleverd.