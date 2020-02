DownTown Op de Hoek op 21 maart

Aalsmeer – DownTown Ophelia krijgt een vervolg in Kudelstaart. Niet zo groot dat er verschillende ondernemers mee doen, maar wel met dezelfde intentie. Laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen in de maatschappij. Beatle Raadschelders van Café Op De Hoek zet op dinsdag 21 maart, tijdens Wereld Downsyndroom Dag, zijn zaak open voor dit bijzondere personeel. Mensen met een beperking mogen de hele dag meehelpen in de keuken, achter de bar en in de bediening: DownTown Op de Hoek.

“Zij tellen ook gewoon mee en ik weet dat een aantal van hen graag in de horeca wil werken. Zij komen hier ook regelmatig eten of een drankje doen en zijn net zo belangrijk voor me als alle andere klanten. Dus samen met Kim Maarse, Claudia Zethof en Ilse Zethof wil ik dit heel graag organiseren. We gaan er een topdag van maken”, aldus Beatle. Zaterdag 21 maart is iedereen welkom om te komen koffie drinken, lunchen, borrelen of eten en te genieten van dit gezellige personeel. Bij mooi weer, het is tenslotte het begin van de lente, zal ook het terras aan de Kudelstaartseweg geopend zijn.

Dj Dennis en Radio

Om er iets speciaals van te maken komt de Zingende DJ Dennis optreden en wordt onder andere het Radio Aalsmeer-programma DownTown Radio live vanuit het café uitgezonden.

Werken?

Ben je verstandelijk beperkt, woon je in de buurt en lijkt het je leuk om op 21 maart ook bij Café Op De Hoek te werken? Kijk dan op www.downtownophelia.nl en vul het inschrijfformulier in of stuur een mailtje naar info@downtownophelia.nl.

Foto: Eigenaar Beatle Raadschelders (tweede van links), te midden van enkele bijzondere medewerkers die op 21 maart komen helpen.