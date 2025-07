Dorpsinitiatief behoud supermarkt krijgt brede steun

De Kwakel – De toekomst van de supermarkt in De Kwakel houdt het dorp bezig. Dat bleek donderdagavond tijdens een drukbezochte bijeenkomst waar zo’n 300 inwoners samenkwamen om te praten over het behoud van een lokale supermarkt. De avond, georganiseerd door Buurtbeheer De Kwakel, vond plaats in het pand waar een nieuwe winkel moet verrijzen.

Aangekondigde sluiting

De aanleiding is de aangekondigde sluiting van de huidige supermarkt eind juli. De Coop-formule stopt, waardoor ook de bevoorrading en systemen wegvallen. Eigenaar Rob Rehorst, die de avond bijwoonde, onderzoekt tijdelijke oplossingen, zoals vervoer naar zijn winkel in Nieuwveen en thuisbezorging van online bestellingen.

Lagere prijzen

Een nieuwe supermarkt is in voorbereiding, drie keer zo groot als de huidige, met lagere prijzen. Toch blijkt het lastig om een grote supermarktformule aan boord te krijgen. Volgens Rehorst achten ketens de benodigde omzet onhaalbaar, mede door het ruime aanbod in de regio. Een groothandel toont nog interesse, maar zekerheid is er niet.

Het sociale hart van het dorp

De zorgen reiken verder dan alleen de supermarkt. “Zonder winkel verdwijnt ook het sociale hart van het dorp”, waarschuwde Wim Bartels namens Buurtbeheer. De supermarkt is meer dan een plek om boodschappen te doen; het is een ontmoetingsplek.

Crowdfunding

Om de plannen haalbaar te maken, wordt gedacht aan lokale financiering, bijvoorbeeld via crowdfunding of inzet van vrijwilligers. Ook werd het idee geopperd om boodschappenbonnen te verkopen als blijk van betrokkenheid. Een enquête hierover wordt massaal ingevuld.

De avond eindigde met een duidelijke boodschap: De Kwakel is bereid ver te gaan om de supermarkt te behouden. De enquête is nog tot 30 juli in te vullen, zowel fysiek bij de supermarkt als online via tinyurl.com/3rydtcbd.

Op de foto: De toekomst van de supermarkt in De Kwakel houdt het dorp bezig. Foto: aangeleverd.