Dopperflessen van gemeente voor groepen 8

Aalsmeer – Ook dit jaar ontvangen alle kinderen uit groep 8 op scholen in Aalsmeer en Kudelstaart de inmiddels welbekende dopper.

Wethouder duurzaamheid Wilma Alink reikte, mede namens wethouder Jeugd Bart Kabout, de flesjes uit op de OBS Kudelstaart. Wethouder Wilma Alink: “Ronaldo zei het al: Agua. En hij heeft gelijk, want water is gezond. In Nederland hebben we het beste kraanwater ter wereld. Dopperflessen zijn een duurzame manier om water te drinken. De flessen kunnen steeds opnieuw gevuld worden en zo hebben deze schoolverlaters een makkelijke manier om het milieu te verbeteren.”

Gezonde leefstijl

Aalsmeer is al jaren een JOGG gemeente en gaat voor een gezonde jeugd met een gezonde toekomst. Team Sportservice helpt de gemeente bij het uitvoeren van dit programma en organiseert regelmatig sportieve activiteiten voor de jongeren in Aalsmeer. Wethouder Bart Kabout: “Gezond eten, gezond drinken en lekker bewegen: zo blijven we allemaal fit. Water drinken draagt bij aan een gezonde leefstijl van onze kinderen. Dat is iets waar ze de rest van hun leven profijt van zullen hebben.”

Betere toekomst

Dopperflessen zijn voor het grootste deel gemaakt van gerecycled en duurzaam materiaal, zonder schadelijke stoffen. Door herbruikbare flessen te gebruiken, wordt de plastic soep verminderd en wordt bijgedragen aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dopper helpt ook met schoon drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden en met voorlichting over hoe beter om te gaan met het milieu.