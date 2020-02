Dopjesactie stopt in Aalsmeer!

Aalsmeer – De vereniging Dopjesactie Nederland bestaat nu ongeveer 5 jaar en velen hebben meegeholpen dopjes te sparen. Fred de Bruijn is sinds de start in Aalsmeer de drijvende kracht achter deze sympathieke actie en hij heeft samen met de verzamelaars duizenden kilo’s dopjes verzameld, gesorteerd en weggebracht naar het recyclingbedrijf in Biddinghuizen.

Echter, zijn gezondheid laat het niet meer toe en daarom is hij genoodzaakt nu te stoppen. Vanaf heden is het niet meer mogelijk dopjes in te leveren bij Fred aan de Spoorlaan 1.

Vorige week stond er nog een oproep voor vrijwilligers in de krant en hier zijn diverse reacties op gekomen, maar nu Fred definitief besloten heeft te stoppen, gaat er geen gebruik gemaakt worden van deze hulp.

Inzamelpunt

Nog wel geïnteresseerd in het verzamelen van dopjes voor de blinde geleide honden en interesse om inzamelpunt te worden? Neem dan contact met de heer Muiteman via info@cleanforte.nl. De heer Muiteman organiseert ook op grote schaal de inzameling van dopjes in deze regio voor de blinde geleide honden.

Fred de Bruijn wil tot slot iedereen die op enigerlei wijze heeft meegeholpen bij het inzamelen hartelijk bedanken.