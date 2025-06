Doneer emballagebon aan Sterk voor Dieren

Uithoorn – Tot en met 13 juli kunnen klanten van Albert Heijn Jos van den Berg in aan het Amstelplein in Uithoorn statiegeldbon doneren aan een bijzonder lokaal goed doel: Stichting Sterk voor Dieren. Via de emballageautomaat in de winkel kunnen klanten eenvoudig bijdragen aan het welzijn van huisdieren uit gezinnen met een minimuminkomen.

Stichting Sterk voor Dieren zet zich in voor huisdiereigenaren die moeite hebben om de kosten voor hun geliefde dier te dragen. Denk aan noodzakelijke medische zorg, voeding of zelfs een waardig afscheid via crematie. Voor veel mensen met een krappe beurs is het verzorgen van een huisdier een grote uitdaging, terwijl juist deze dieren vaak een onmisbare bron van troost, structuur en liefde zijn.

Dier als gezinslid

“Een huisdier is voor veel mensen niet zomaar een dier, maar een volwaardig gezinslid,” vertelt een woordvoerder van de stichting. “Zeker voor mensen die in armoede leven, kan een hond of kat het verschil maken tussen eenzaamheid en verbondenheid. Maar als er plotseling een dierenarts nodig is of het voer opraakt, ontstaan er schrijnende situaties. Wij proberen dan te helpen.”

Kleine moeite

De actie bij Albert Heijn is een laagdrempelige manier om iets te betekenen voor deze dieren en hun baasjes. Elke gedoneerde statiegeld bon, hoe klein ook, draagt bij aan een groter geheel. “We hopen dat veel klanten hun bonnetje willen doneren”, zegt filiaalmanager Jos van den Berg. “Het is een kleine moeite, maar het kan een wereld van verschil maken.” De opbrengst van de actie gaat volledig naar de stichting, die het geld inzet voor directe hulp aan dieren in nood. Denk aan vaccinaties, operaties of het verstrekken van voer. Zo krijgen ook deze dieren de kans op een gezond, veilig en liefdevol leven. Wie meer wil weten of liever online doneert, kan terecht op: www.sterkvoordieren.com/doneer.

Op de foto: Emballagebon voor Stichting Sterk voor Dieren. Foto: aangeleverd.