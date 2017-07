Donderdag zwemloop in het Oosterbad

Aalsmeer – Aanstaande donderdag 20 juli wordt om 19.00 uur het startschot gegeven voor de 12e zwemloop, een gezamenlijk evenement van Oceanus Triathlon en het Oosterbad. Ieder jaar krijgt de organisatie meer en meer Aalsmeerse atleten aan de start die wel eens ‘kennis’ willen maken met de triathlon of gewoon zichzelf willen testen!

Jij/u mag donderdag ook mee doen. Kom om 18.00 uur naar het Oosterbad, schrijf je in als jeugd of senior en ga de uitdaging aan! De jeugd zwemt 200 meter en loopt 2 kilometer en de senioren zwemmen 400 meter en lopen 4 kilometer. De organisatie hoopt jou/u te zien in het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade 1 donderdag!