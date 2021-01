Donatie voor stichting DownTown Ophelia

Aalsmeer – Stichting DownTown Ophelia begint dit nieuwe jaar goed met het ontvangen van een mooie donatie van maar liefst 1.000 euro. Het personeel van Koninklijke Paardekooper Group mocht een aantal goede doelen voordragen voor een donatie waarvan er vijf werden geloot door eigenaresse Lyanne Paardekooper. Dankzij de inzending van Ivo Peters ontvangt ook DownTown Ophelia dit mooie bedrag.

Ivo kwam met DownTown Ophelia in contact via Team Timmerman waar hij als secretaris nauw bij betrokken is. En omdat zijn nichtje Evi het Downsyndroom heeft en tijdens het evenement de show mocht stelen bij de modeshow was hij enthousiast geworden over dit initiatief.

“Mooi om te zien dat deze stichting mensen met een beperking in de spotlights wil zetten. Of dat nu is door een modeshow of door ze achter de kassa te laten werken, ze krijgen kansen en mogen gezien worden in onze maatschappij”, aldus Lyanne Paardekooper.

Foto: Ivo Peters overhandigt cheque aan nichtje Evi.