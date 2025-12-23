De Kwakel – Zaterdagmiddag togen twintig supporters van de harde kern van damclub Kunst en Genoegen naar ’t Fort De Kwakel om daar hun onderlinge damstrijd uit te vechten. Een gemêleerd gezelschap nam achter de borden plaats, de jeugd was vertegenwoordigd door Nick Buskermolen, de oudere jeugd door nestor Adriaan Koeleman en van de dames stond Lenie Drost-van Diemen haar mannetje.

De serene rust, waar menig damclub jaloers op mag zijn, werd regelmatig verstoord door grote hilariteit als een dammer een flinke klapper uitdeelde of juist een enorme bok schoot. Uiteindelijk leidde deze schermutselingen tot drie finales. In de troostfinale trok Remco van Schie de zege naar zich toe, hij had blijkbaar damgenen van zijn voorvader meegekregen. Bijna honderd jaar geleden speelde K&G haar eerste wedstrijden in ‘De tas van van Schie’ aan de Vuurlijn.

Damnamen van weleer

De finale in de meestergroep ging tussen damnamen van weleer, van Oostwaard, Fred, nam het op tegen van Doorn, Frans. Fred won, maar dat kon Frans niet deren, hij teerde verder op zijn verleden jaar verworven Oscar voor zijn gehele damoeuvre. In de grote finale om de donateurstitel verdedigde Mike Kouwenhoven zijn titel van het verleden jaar.

Maar in een grootmeesterlijke partij moest hij zijn meerdere erkennen in Luuk Smit. Van de onberispelijk leidende wedstrijdleider René de Jong ontving Luuk, onder warm applaus die iedereen ten deel viel, een fraaie trofee. “Er gaat niets boven de Kwakel”, aldus de geboren Groninger. Vervolgens gingen de borden aan de kant en werd er een voorproefje gedaan op het naderende 100-jarig jubileum van K&G. In 2027, dat moet zeker gegeven zijn met zo’n aantal enthousiaste donateurs die de kleine club een warm hart toedragen.

Donateurs damclub K&G slaan toe. Foto: aangeleverd.