Doe mee aan fotowedstrijd ‘De Elementen’

Aalsmeer – Kunstproject De Elementen is deze zomer op meerdere manieren in Aalsmeer te volgen. Onderdeel is een fotowedstrijd met als thema de vier klassieke elementen: aarde, lucht, vuur en water. Iedereen kan meedoen en inzenden is vanaf heden mogelijk.

Een mooie zonsondergang aan de Poel, een diep in de aarde gewortelde seringenkluit, de vurige gloed van een bloemenkas in de schemering… de elementen zijn overal om ons heen. Wie brengt ze op de mooiste, leukste of meest originele manier in beeld? Dat is waar het om draait bij de fotowedstrijd met als thema ‘De Elementen’.

Tot en met 29 augustus

Meedoen aan deze wedstrijd is vanaf heden mogelijk en de inzendtermijn loopt tot en met 29 augustus. De interpretatie van het thema is vrij en iedereen kan meedoen. Natuurlijk zijn er wel enkele spelregels. Deelnemen kan door het insturen van minimaal 1 en maximaal 4 foto’s. Je mag zelf kiezen of je één of meerdere elementen in beeld brengt. Het is een pré als in de foto’s een zichtbare link met Aalsmeer of Kudelstaart naar voren komt. De foto’s moeten digitaal worden ingezonden als jpeg (minimaal formaat 2 MB, maximaal formaat 8 MB). Insturen doe je via e-mail: kunstprojectaalsmeer@gmail.com. Vermeld bij het inzenden als onderwerp ‘fotowedstrijd’. Verder is het belangrijk om je voor- en achternaam, adres en telefoonnummer te vermelden en een korte omschrijving (maximaal 3 zinnen) te geven bij je ingezonden foto(‘s). Vanzelfsprekend worden deelnemers geacht alleen eigen gemaakte afbeeldingen in te sturen. Door mee te doen, geef je de organisatie toestemming om jouw foto(‘s) te publiceren op sociale media en in de pers. Misschien zie je jouw foto de komende tijd wel voorbijkomen in de krant of op de lokale televisie. Uiteraard altijd met naamsvermelding.

Prijzen en jury

Naast eeuwige roem en glorie zijn er ook een paar mooie prijzen te winnen. De winnaar van de fotowedstrijd ontvangt een cadeaubon van Fotowinkel Aalsmeer ter waarde van 100 euro. De nummers 1 tot en met 3 krijgen een groot formaat afdruk van hun foto. Bovendien worden hun foto’s geëxposeerd tijdens de altijd drukbezochte Kunstroute Aalsmeer op 18 en 19 september 2021. Drie deskundige Aalsmeerders zijn bereid gevonden om de jurering van de fotowedstrijd op zich te nemen. Dit zijn: Monic Persoon (kunstenaar en fotograaf), Karin van Rijn (fotograaf en lid van Fotogroep Aalsmeer) en Anton Temme (bestuurslid en huisfotograaf van de Historische Tuin).

Kunstproject

De Elementen is een samenwerking van diverse culturele organisaties in Aalsmeer. Op verschillende locaties zijn deze zomer (buiten)kunstexposities. Ook worden er workshops georganiseerd, komt er een culturele editie van Happen & Stappen en meer. De fotowedstrijd vormt in deze periode de rode draad. Meer info: https://www.cultuurpuntaalsmeer.nl/. Het project is ook te volgen op Facebook en Instagram onder ‘De Elementen Aalsmeer’.