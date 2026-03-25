Dode gans op kinderspeelplaats Marickenland

De Ronde Venen – “Als natuur- en milieuvereniging De Groene Venen vragen wij al jaren om niet te jagen tijdens het broedseizoen”, opent Charlotte Smit van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen haar relaas. Om te vervolgen met: “Dit doen we door het aan de faunabeheereenheid, aan de gemeente en aan de provincie te vragen. Tot nog toe is het antwoord altijd geweest: we moeten de ganzen bestrijden.

Wij vragen dan altijd: maar waarom in het broedseizoen en ten koste van wat? Wij zijn van mening dat de jacht op ganzen en ander wild in het broedseizoen schade toebrengt aan het broedsucces van andere vogels die wij en met ons alle andere Nederlanders graag zien. Vogels zoals de grutto, de kievit en de tureluur worden ook verstoord als er knallen te horen zijn en dode en gewonde vogels uit de lucht vallen. De jagers zijn in de weiden aanwezig en verstoren daar lopend, zittend en met honden ook andere vogels dan ganzen.”

Dode ganzen in de speeltuin

In Marickenland is afgelopen week de nieuwe speeltuin geopend. De jacht op ganzen ging echter gewoon door. Er zijn zelfs dode ganzen in de nieuwe speeltuin terecht gekomen. “Wij roepen de jagers wederom en met klem op: stop met jagen in het broedseizoen en houd rekening met recreanten en spelende kinderen. Verder willen wij de inwoners van De Ronde Venen waarschuwen: controleer voordat je zelf Marickenland inloopt of je kinderen in de speeltuin laat spelen of er gejaagd wordt in het gebied. Er kan zomaar een dode gans uit de lucht vallen. Wij gaan graag met de jagers in gesprek om eindelijk tot een overstemming te komen en af te spreken dat de verstoring in het broedseizoen stopt. En de omgeving van speeltuinen zou voor jagers sowieso een no-go gebied moeten zijn.”

Op de foto: Dode gans in de speeltuin Marickenland. Foto: aangeleverd.