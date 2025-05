Diploma voor alle stokstaartjes van hockeyclub Qui Vive

De Kwakel – Afgelopen zondag was het alweer de laatste hockeytraining voor de stokstaartjes (kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud) van dit voorjaarsblok. Wat hebben ze het allemaal goed gedaan en wat was het weer genieten om alle stokstaartjes de afgelopen weken met zoveel plezier op het veld te zien staan.

Acht weken lang hebben de kinderen spelenderwijs kennisgemaakt met het hockeyspelletje of hebben ze verder geoefend met wat ze al eerder hadden geleerd. Sommige kinderen waren namelijk al bekend op Qui Vive, omdat ze al eerdere stokstaartjesblokken hadden gehockeyd; maar voor een heleboel kinderen was het ook helemaal nieuw. Velen kwamen samen met een vriendje of vriendinnetje en anderen kwamen alleen en maakten op deze manier juist weer nieuwe vriendjes gezien ze iedere week in een vast groepje gingen hockeyen.

De kinderen hebben tijdens de trainingen veel oefeningen in circuitvorm doorlopen, zodat ze spelenderwijs met allerlei hockeyoefeningen in aanraking kwamen. De laatste training was, in tegenstelling tot alle trainingen hiervoor, helaas regenachtig, maar dat mocht de pret niet drukken. Van ieder kind deed er tijdens deze laatste training ook een ouder/verzorger mee, zodat ook ouders zelf konden ervaren wat voor een leuk spelletje hockey is.

In het zonnetje gezet

Naast alle stokstaartjes zijn ook alle jeugdtrainers van de zondagochtend (Emma, Faraiisha, Feline, Fem, Floor, Norah, Olivia en Tara) in het zonnetje gezet, want zonder jeugdtrainers zijn er geen trainingen. Qui Vive is ontzettend blij met alle jeugdtrainers die zich, naast alle vaste trainers, in het weekend en door de weeks zo inzetten om de jeugd te leren hockeyen.

Naast de jeugdtrainers kregen ook de coördinatoren van de stokstaartjes, Martijn en Milou, een cadeautje. Het was superfijn dat zij ook dit blok weer de coördinatie op zich hebben willen nemen. Martijn nam helaas afscheid gezien zijn dochter naar de woensdagmiddaggroep gaat. Qui Vive is daarom op zoek naar een nieuwe coördinator.

In september starten de stokstaartjes met het najaarsblok. Opgeven kan door middel van een mailtje te sturen naar: stokstaartjes@quivive.nl.

FOTO

Foto: aangeleverd.