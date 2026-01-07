Dion Slegt winnaar clubkampioenschap VDO tafeltennis

Uithoorn – Zondag 4 januari werd het clubkampioenschap tafeltennis gehouden bij VDO Uithoorn. Dion Slegt kroonde zich voor een derde keer als clubkampioen door zijn teamgenoot Martijn van Dijk te verslaan.

Ondanks de winterse omstandigheden buiten de speelzaal in de Meerwijk was het toernooi wederom sterk bezet met 21 deelnemers die op speelrating over vier poules werden verdeeld. Dion Slegt heeft de hoogste speelrating bij de NTTB en werd als eerste geplaatst. Martijn van Dijk, winnaar in 2025 als tweede. In de tussenronde was er een kleine verrassing, want Leon Braacx (5e) wist de halve finale te halen ten koste van Lars Hoogland (3e).

Dion maakte in de halve finale tegen Leon geen fout (11-9, 11-5, 11-4). Martijn was op zijn hoede op de belangrijke momenten tegen Richard Vos (12-10, 11-9, 11-6). Laatstgenoemde won het brons door nipt te winnen van Leon (8-11, 13-11, 11-7, 11-6).

De finale was spectaculair door het aanvallende spel van Dion tegenover het verdedigende werk van Martijn. Dion was uiteindelijk te machtig met zijn spel (14-12, 4-11, 11-5, 11-7). In de finale van de verliezers ronde was Sjoerd Visser te sterk voor Alex Prooper (11-6, 11-5, 11-9). De beste jeugdspelers waren Koen van Dijk en Lara Visser.

Op de foto: De kampioenen op een rij. V.l.n.r. Sjoerd Visser, Richard Vos, Dion Slegt, Martijn van Dijk, Lara Visser en Koen van Dijk. Foto: aangeleverd.