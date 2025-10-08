Dierendag vol sportplezier bij De Vinken

Vinkeveen – Korfbalvereniging De Vinken organiseerde zaterdag 4 oktober een vrolijke schoolkorfbalspellenochtend voor kinderen uit de groepen 1, 2 en 3. Het thema was, hoe kan het ook anders, Dierendag. De sportvelden van De Vinken veranderden in een kleurrijke dierentuin vol knuffels, beweging en plezier. Zo’n dertig kinderen tussen de vier en zeven jaar deden enthousiast mee aan allerlei leuke activiteiten met een dierenthema. Ze sprongen als kangoeroes over hindernissen, speelden tikkertje met dierenstaarten en mikten met apenprecisie op de juiste doelen. Alles stond in het teken van plezier en het op een speelse manier kennismaken met korfbal. Aan het einde van de ochtend ontvingen alle jonge deelnemers een welverdiende beloning.

Kennismaken en meedoen

Bij De Vinken kun je al vanaf twee jaar beginnen met sporten. De jongsten starten in de peutergroep, en vanaf vier jaar mogen ze meedoen met de kangoeroegroep. Daar leren kinderen op speelse wijze omgaan met de korf en de bal, zonder dat er al wedstrijden worden gespeeld. Vanaf zes jaar is het tijd om echt te gaan korfballen en wedstrijden te spelen. Een keer meedoen of komen kijken? Dat kan altijd. Kijk voor meer informatie op www.de-vinken.nl.

Op de foto: Dierendag vol speelplezier Bij de Vinken. Foto: aangeleverd.