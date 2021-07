DFG in top 25 meest bewonderde familiebedrijven

Aalsmeer – Dutch Flower Group (DFG) staat in de top 25 van meest bewonderde familiebedrijven van Nederland in de MT500 van 2021. Als familiebedrijf en familie van bedrijven is dit een mooie bekroning.

DFG is in 1999 ontstaan uit een fusie tussen 2 familiebedrijven en is inmiddels uitgegroeid tot een familie van meer dan 30 gespecialiseerde handelsbedrijven, die samen de hele internationale sierteeltketen bedienen.Wekelijks vinden via hun klanten gemiddeld 75 miljoen bloemen, 10 miljoen boeketten en 10 miljoen planten wereldwijd hun weg naar de consument.

Overall staat DFG op nummer 218 van de 500 bedrijven met de beste reputatie van Nederland in de MT500. Dit is te danken aan alle collega’s die dit mogelijk hebben gemaakt en dagelijks met veel plezier werken om de wereld een stukje kleurrijker en groener te maken.

Elk jaar vraagt Management Team (MT) duizenden ondernemers, managers en bestuurders naar de reputatie van de concurrentie in de markt. Met als resultaat de MT500, de lijst van de 500 bedrijven met de beste reputatie waarbij de bedrijven zijn beoordeeld op 5 aspecten: klantgerichtheid, productleiderschap en de kwaliteit van de uitvoering, goed werkgeverschap en duurzaamheid.