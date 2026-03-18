Derek Otte brengt ‘Spoken word’ naar Mijdrecht

Door Peter Pos.

Mijdrecht – Voor veel mensen is niet duidelijk wat men kan verwachten bij een ‘Spoken word’-voorstelling. Afgelopen zaterdag 14 maart was er een uitstekende kans om dat te ontdekken. Cultuurhuis Mijdrecht had de bekende Spoken-word artiest Derek Otte met zijn voorstelling ‘Landverrader’ naar Mijdrecht gehaald.

De sfeer in ’t Oude Parochiehuis was warm en rustig, alsof iedereen aanvoelde dat dit een bijzondere avond zou worden. Dat bleek ook zo te zijn. Vanaf het eerste moment staat Otte dicht bij zijn publiek, niet alleen als artiest, maar vooral als mens. Zijn teksten zijn strak opgebouwd, zorgvuldig gekozen en worden ritmisch en in hoog tempo uitgesproken. Zo maakte Mijdrecht kennis met spoken word.

Nijntje

Otte opent zijn voorstelling met het geluid van een lachend kinderstemmetje en een Nijntje-knuffel in zijn hand. Dat blijkt geen toeval. Als vader van een jonge dochter staat in ‘Landverrader’ de vraag centraal welke lessen je een kind meegeeft, terwijl je zelf ook je weg probeert te vinden in de wereld.

Met spoken word, verhalen, humor en poëzie vertelt hij over zijn jeugd in Rotterdam, zijn vrienden, zijn relatie met zijn Marokkaanse vrouw, zijn bekering tot de islam en zijn liefde voor zijn dochter. Het publiek wordt daarbij actief betrokken.

De Nijntje-knuffel gaat door de zaal en degene die hem vangt mag een nummer kiezen uit Ottes dichtbundel. Het bijbehorende gedicht draagt hij vervolgens ter plekke voor. Dat zorgt voor spontane en mooie momenten.

Verschillen

Een belangrijk thema in de voorstelling zijn de verschillen in onze samenleving: tussen culturen, religies en achtergronden. Als nuchtere Rotterdamse jongen van de straat heeft Otte die verschillen altijd als verrijkend ervaren. Juist wanneer je tussen verschillende werelden staat, kun je elkaar beter begrijpen. In zijn verhalen neemt hij het publiek mee naar zijn jeugd en zijn zoektocht naar een eigen identiteit. Die heeft hij inmiddels gevonden. Volgens hem zouden verschillen ons juist dichter bij elkaar moeten brengen, omdat we als je diep genoeg graaft allemaal hetzelfde DNA hebben en simpelweg mensen zijn. Dat dit niet door iedereen zo wordt gezien, merkt hij aan reacties op social media, waar hij zelfs werd uitgemaakt voor landverrader. Die benaming heeft hij omarmd en als titel voor zijn voorstelling gebruikt.

‘Spoken word’ heeft mij verrast en is absoluut de moeite waard om eens te ervaren. Het combineert literatuur met theater en rap, waarbij de voordracht net zo belangrijk is als de tekst zelf. De teksten zijn soms confronterend, soms humoristisch en soms bijna filosofisch, maar altijd met een duidelijke boodschap. Ik zou het omschrijven als een mix van voordracht, kleinkunst, cabaret en soms zelfs een soort ritmische column of preek. ‘Spoken word’ zit daar ergens tussenin. Zo nieuw is het dus eigenlijk niet, maar wel net even anders. Het is vaak persoonlijk, maatschappijkritisch en bedoeld om het publiek live te raken.

Pauzeknop

Het tempo ligt hoog. Soms had ik de neiging om even op de pauzeknop te drukken om alle woorden goed te laten bezinken. Het deed me denken aan een 45-toerenplaat die op 78 toeren wordt afgespeeld. Toch heb ik genoten, gelachen en nagedacht. ‘Landverrader’ is geen makkelijke voorstelling, maar wel een warme en leerzame. Derek Otte laat zien hoe krachtig woorden kunnen zijn. Je gaat naar huis met gedachten en zinnen die nog lang blijven hangen.

Ik wil deze recensie in stijl afsluiten met een kort gedicht.

Derek Otte is een knappe woordkunstenaar, storyteller en echte poëet

Hij zet het publiek aan het denken, bijna als een moderne profeet

De woorden en de boodschap die hij bracht, die begreep ik zeker wel

Maar het tempo van het ‘Spoken word’ ging voor mij soms nét iets te snel

Daardoor miste ik wellicht wat teksten en mooie poëtische stukken

En had ik tussendoor graag even op de pauzeknop willen drukken

Maar met bewondering heb ik geluisterd en zijn woorden kwamen binnen

Een bijzondere voorstelling vol betekenis en prachtige poëtische volzinnen

Op de foto: De teksten zijn soms confronterend, soms humoristisch en soms bijna filosofisch, maar altijd met een duidelijke boodschap. Foto: Hester Hielkema.