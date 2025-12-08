Denk en Zet 2 wint, team 1 verliest ongelukkig

Vinkeveen – Denk en Zet 2, de schaakvereniging die speelt in De Boei in Vinkeveen, heeft voor de derde keer in successie een overwinning geboekt. Tegenstander was het Hilversumse Schaakgenootschap 3. Thierry Siecker opende het schaakbal. Met een zeer snelle overwinning, 20 minuten, revancheerde hij zich voor zijn verliespartij in vorige bondswedstrijd.

De winst van Vrolijk volgde kort daarna en met een solide remise van Hidde Goossens kwam er, na onterecht verlies van Rene Appelman, een 2 ½-

1½ op het score bord te staan. Met nog negen minuten op de klokken moest er nog wel wat gebeuren voor de overwinning. Alfred Weinhandl stond wel gewonnen, maar hij wist de winst niet te vinden, gevolg remise en dus een 3-2 tussenstand. Bert Vrinzen had een remise stelling op zijn bord staan, maar in het eindspel wil hij nogal eens ongelukkig zijn, dit keer echter niet; de tegenstander ging door de klok heen; overwinning voor Bert en een eindstand van 4-2 voor de Denk en Zet spelers.

Verlies

Het eerste team verloor, na twee eerdere overwinningen, zijn derde wedstrijd. Vier keer werd er remise gespeeld. De snelste remise kwam op naam van Cees Samsom, vervolgd door remise van Wim de Groot zijn iets betere stelling bleek niet genoeg voor winst. Het omgekeerde gebeurde bij Cees van Houten, deze wist een zeer moeilijke stelling net binnen de grenzen van de remise te houden. De vierde remise was na een zware strijd op bord 1 van Matthijs Meijer. Een vijfde remise had zeker tot de mogelijkheden gehoord; de tegenstander van Gert Jan Smit bood het deze aan. Echter met een pion voor en op dat moment nog een 1-1 stand op het scorebord, sloeg Smit dit aanbod terecht af. Ongelukkig voor Gert Jan was vervolgens dat hij de partij met een 0 moest beëindigen.

Zo mogelijk nog ongelukkiger, was het resultaat van Vrolijk, invaller voor de zieke Henk Kroon. Op tweede bord gezeten, liet hij zien waarom hij vroeger in de eerste klasse ook een gerespecteerd speler op de bovenste borden was. Nu ook kwam hij tot twee keer toe door goed schaak in gewonnen positie te staan. Echter, net als bij voetbal, als jij de kansen niet afmaakt is het vaak zo dat de tegenstander er, al dan niet terecht, met de winst vandoor gaat. Zo ook dus nu.

Gevolg: een ongelukkig verlies van 4-2 voor het team 1.

Denk en Zet 2 wint, team 1 verliest ongelukkig. Foto: aangeleverd.