Vinkeveen – Na de eerste zege van Denk en Zet 2, dat haar wedstrijden speelt in De Boei in Vinkeveen, lijkt het tweede team onder leiding van captain Alfred Weinhandl de smaak te pakken te hebben. Schaakbuurman Woerden 3 werd met 4-2 verslagen.

Drie overwinningen kwamen op naam van Ed Kok, Alfred himself en Stefan Rijsbergen. Wel alle drie op een totaal verschillende wijze: Ed Kok overspeelde zijn tegenstander, Alfred Weinhandl moest er na slecht uit de opening gekomen te zijn een uitputtingsslag voor zijn tegenstander van maken, waaraan deze ten onder ging. Stefan Rijsbergen wist zijn tegenstander te verslaan door een mooi stuk offer. De remises van Hidde Goossens en Jeroen Vrolijk en het zeldzaam voorkomende verlies van Thierry Siecker bracht de einduitslag van 4-2 op het wedstrijdformulier.

Het eerste team deed het een weekje later tegen het derde team van SSC-22 uit Soest nog beter. De onderste drie borden, respectievelijk Cees Samsom op bord 4, Cees van Houten op 5 en Gert Jan Smit op 6 behaalden een vrij makkelijke overwinning. Wim de Groot moest met remise genoegen nemen. De kracht van de tegenstander van Matthijs Meijer op het tweede bord kwam niet goed tot zijn recht, doordat deze een stuk weg blunderde wat de stand op 4½ – ½ bracht.

Op bord 1 trof Henk Kroon duidelijk en zoals ook gebruikelijk de sterkste speler (rating 1868) Hij probeerde Kroon dan ook te imponeren door maar met a3 te openen. Kroon liet zich hierdoor echter niet van zijn (schaak)stuk brengen en ondanks nog een pionoffer, waardoor zijn tegenstander een Wolga-achtige stelling op het bord kreeg hetgeen met de witte stukken nog moeilijker te bestrijken, bracht ook deze Denk en Zet speler het volle punt naar huis. Eindstand: een eclatante 5 ½ – ½.

Op de foto: Denk en Zet 1 en 2 winnen opnieuw. Foto: aangeleverd.