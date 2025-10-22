Mijdrecht – Een authentieke nieuwe stem in cabaretland en vooral buitengewoon grappig: dat is Selma Visscher. Alledaagse observaties weet ze om te vormen tot scherpe, fijnzinnige humor. Aangevuld met een aantal hoogst originele, ietwat absurde liedjes. Muzikaal begeleid door haar broer Lars Visscher, een grote naam in de accordeonscene. Ze werd lovend ontvangen door de pers. Geroemd om haar slimme grappen en haar satijnen stem. Vrijdag 31 oktober staat ze op het podium bij CultuurHuis Mijdrecht in ‘t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152, aanvang 20.00 uur.

Haar weg naar het cabaretpodium is er een uit het boekje. Ze werd van de toneelschool gestuurd. En nog geen maand erna won ze, zonder verdere ervaring op het (cabaret)podium de juryprijs van het Groninger Studenten Cabaret Festival. De jaren erop stond ze in de finales van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Cameretten. En nu staat ze met haar debuutvoorstelling ‘Ik kijk liever’ in de theaters. Terwijl iedereen zichzelf non-stop probeert te verkopen, blijft Selma dicht bij haar kernwaarden van ongemak en schaamte. Selma Visscher doet wat de meeste cabaretiers niet durven, ze zoekt de ongemakkelijkheid juist op.

Ongemak is ook precies waar Selma Visscher’s talent schuilt. Naar eigen zeggen vindt ze het heerlijk om die ongemakkelijkheid op te zoeken met haar grappen. Dat haar publiek niet weet of ze moeten lachen, maar het uiteindelijk toch doen omdat haar droge gevoel van humor eigenlijk heel erg aanstekelijk is. Waar veel cabaretiers ons graag meenemen met maatschappelijke thema’s, levensvragen en wereldkwesties, houdt Selma het juist klein en heel dagelijks. Voor wie het zelf wil ervaren: zorg dat je erbij bent.

Stichting CultuurHuis Mijdrecht is een bewonersinitiatief, dat het voor elkaar wil krijgen in eigen dorp oftewel ‘om de hoek’ te kunnen genieten van voorstellingen, film en muziek. Voorverkoop kaartjes via: www.cultuurhuismijdrecht.nl.

Op de foto: Debuutvoorstelling Selma Visscher: ‘Ik kijk liever’. Foto: aangeleverd.