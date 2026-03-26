De Zonnebloem en Yuverta in paassfeer

Aalsmeer – Ruim 55 deelnemers van De Zonnebloem stapten bij Yuverta mbo Aalsmeer binnen voor een feestelijke workshop paasstukjes maken. Zij werden begeleid door de eerstejaars studenten van de opleiding Bloem, groen en styling die hiermee de kans kregen om praktijkervaring op te doen in het organiseren van een workshop.

De studenten zorgden voor een warm welkom. Na de koffie, cake en vrolijke paaseitjes op tafel gingen de deelnemers fanatiek aan de slag. Tijdens de workshop werd enthousiast gewerkt aan kleurrijke paascreaties. Er werd gelachen, bijgepraat en soms zelfs met de EHBO-koffer erbij wanneer het afsnijden van bloemen iets té enthousiast gebeurde, maar dat mocht de sfeer niet drukken. Extra bijzonder was de aanwezigheid van een oud-docent, die in het verleden zelf les had gegeven op school.

Deze geslaagde middag leverde niet alleen mooie paascreaties op de tafel, maar vooral stralende gezichten, zowel bij de deelnemers als bij de studenten.

Foto’s: Deelnemers van De Zonnebloem maken paasstukjes onder begeleiding van studenten van Yuverta mbo Aalsmeer. Foto’s: aangeleverd