Uithoorn – Het jaarlijkse sportieve uitstapje van de Zonnebloem Uithoorn/Amstelhoek naar het Friendship Sports Centre in Amsterdam-Noord is inmiddels meer dan een activiteit op de kalender. Het is een dag waarop zichtbaar wordt hoe waardevol aandacht, beweging en gezamenlijkheid kunnen zijn.

De deelnemers genoten van laagdrempelige zaalsporten als boccia, zitvolleybal en bewegen op muziek; niet om te presteren, maar om mee te doen. De driegangenlunch vormde daarbij een warm rustpunt in een verder energieke dag.

Achter dit alles staat de RIKI Stichting, die met haar filosofie van herhaalde liefdevolle aandacht precies raakt aan wat veel deelnemers ervaren: gezien en gehoord worden. De komende paaspakketjes, waar al reikhalzend naar wordt uitgekeken, benadrukken dat gevoel.

Ook de inzet van vrijwilligers blijft onmisbaar. Nieuwe helpende handen zijn welkom; wie wil meedenken of bijdragen kan mailen naar zonnebloem.uithoorn@gmail.com.

De Zonnebloem en RIKI: meer dan een sportief uitje. Foto: aangeleverd.