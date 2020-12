De woontrends van 2021

Regio – Welke kleuren, vormen, materialen en dessins passen in een eigentijds interieur? CBW-erkend presenteert de vier belangrijkste woontrends van 2021: Human Touch, Balanced Biotope, Recentered Stage en Interstellar Mirage. De trends zijn ook te zien in stijlkamers die te bezoeken zijn in diverse CBW-erkende woonwinkels in Nederland.

Human Touch

De woontrend ‘Human Touch’ voelt vriendelijk en vertrouwd. Dat komt door een mix van afgeronde, bolle en organische vormen gecombineerd met een warm en vriendelijk ton-sur-ton kleurenpalet van lichte en donkere huidtinten. Accentkleuren zijn lila en okergeel. Over het algemeen hebben meubels en accessoires hierbij een onregelmatige oppervlaktestructuur, meestal met een matte uitstraling. Ribbelstructuren duiken bijvoorbeeld veelvuldig op. Dessins zijn in de trend ‘Human Touch’ van ondergeschikt belang. Als ze worden toegepast, zijn deze vaak opgebouwd uit vage vlek- en veegpatronen of organische structuren.

Balanced Biotope

De belangrijkste kenmerken van de woontrend ‘Balanced Biotope’ zijn stoer, industrieel, praktisch en duurzaam. Er is veel aandacht voor de natuur en dat zie je ook terug in de organische dessins met bijvoorbeeld houtstructuur. Diverse elementen in het interieur (van lampenkap tot vloerkleed) hebben een ambachtelijke uitstraling en zijn vaak (hand)gemaakt van gerecyclede materialen. De kleurkaart van ‘Balanced Biotope’ bestaat voornamelijk uit naturellen met geelgroene accenten. Meer nog dan in andere woontrends is er volop ruimte voor kamerplanten, bijvoorbeeld gegroepeerd als een binnentuintje.

Recentered Stage

Binnen de stijltrend ‘Recentered Stage’ hebben geometrische vormen de overhand. Ze worden speels toegepast, alsof ze uit een blokkendoos afkomstig zijn. Door gebruik te maken van trappen, verhogingen en scheidingswanden krijgen ruimten een nieuwe dimensie. De kleuren zijn divers, van krachtige kleuren tot pasteltinten. Ze zorgen voor een kleurrijk, contrastrijk en speels geheel, maar worden door het gebruik van pasteltinten nooit schreeuwend. Materialen zijn in de trend ‘Recentered Stage’ van ondergeschikt belang; kleurgebruik heeft de overhand. De dessins zijn eveneens opgebouwd uit geometrische vormen. Soms overlappen deze grafische patronen elkaar waardoor er diepte ontstaat.

Interstellar Mirage

De woontrend ‘Interstellar Mirage’ laat veel futuristische vormen zien. De cirkel- en de bolvorm staan centraal. Een kleurpallet van koele pasteltinten wordt gecombineerd met warme aardetinten. Daarnaast zijn er ook accenten van felroze, blauw, neon en metallic. De gebruikte materialen zijn glanzend, gekleurd transparant, spiegelend en hoofdzakelijk glad en strak. Ze hebben een opvallende, soms vervreemdende, futuristische uitstraling. De dessins zijn minimaal en bestaan uit cirkels, druppels, golven en geometrische patronen.

Inspiratie

De woontrends van 2021 bieden volop inspiratie om je interieur een eigentijds jasje te geven. Breng daarom ook eens een bezoekje aan de stijlkamers (gebaseerd op de nieuwste trends) bij diverse CBW-erkende woonwinkels in Nederland. Het CBW heeft tevens per trend een moodboard gemaakt als basis voor eigen creativiteit. Kijk voor een overzicht van bezoeklocaties, de moodboards en meer wooninspiratie op www.cbw-erkend.nl.

Bron en fotocredit: CBW-erkend.nl