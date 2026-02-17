Vinkeveen – In woonzorgcentrum Maria Oord is zaterdag 14 februari het carnavalsseizoen uitbundig afgetrapt met een feestelijke middag georganiseerd door carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels. Onder leiding van Prinses Eve 55 veranderde de recreatiezaal in een kleurrijke carnavalsarena, waar bewoners, bezoekers en leden genoten van muziek, optredens en gezelligheid.

Het programma bestond uit een reeks optredens van artiesten uit de eigen vereniging. Daarbij klonken zowel vaste Steupel-nummers – waaronder de eigen meezinger Wij zijn de Vinkeveense Steupels – als bekende klassiekers van onder anderen de Havenzangers, Willeke Alberti, Guus Meeuwis, Corrie van Gorp en de Toppers. De optredens zorgden voor een levendige sfeer en regelmatig ging het publiek enthousiast in de polonaise.

Feeststemming

Tussen de shows door verzorgde carnavalsvriend Quincy de muziek, waardoor de feeststemming geen moment verslapte. Ook aan de inwendige mens was gedacht: dankzij bijdragen van diverse sponsoren en inwoners uit Vinkeveen werden de aanwezigen getrakteerd op onder meer kaas en worst. Mobiele kaasboer Jos Kok en een Vinkeveens echtpaar droegen hiervoor gul bij. De combinatie van muziek, optredens, lekkernijen en een vrolijke carnavalsstemming maakte de middag volgens de organisatie zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. De Steupels sluiten af met een welgemeend: Alaaf, tot volgend jaar!

De Vinkeveense Steupels zorgt voor volle zaal in Maria Oord. Foto: aangeleverd.