De Vinken U15 pakt zaalkampioenschap in 1e klasse

Vinkeveen – De U15 van korfbalvereniging De Vinken is afgelopen week overtuigend zaalkampioen geworden in de eerste klasse. Een knappe prestatie voor het team, dat dit seizoen voor het eerst uitkomt in de wedstrijdklasse. Voor eigen publiek werd Groen-Geel met 14-8 verslagen.

Hoewel het kampioenschap al wel in de lucht hing, moest het nog wel worden afgemaakt. De Vinken is dit zaalseizoen nog ongeslagen. Doordat concurrenten de afgelopen weken punten verspeelden, kon de titel al met nog drie speelronden te gaan voor thuispubliek worden veiliggesteld.

Spannend

De eerste helft was het spannend. De Vinken speelde prima aanvallend spel en wist veel kansen te creëren. Het afronden bleef echter uit, waardoor het na een kwartier spelen 2-2 stond, met doelpunten van Stan Kooijman en Caelius Hermens. Vlak voor rust wist De Vinken alsnog een gaatje te slaan. Via een strafworp van Stan Kooijman, een doorloopbal van Sanne Kroon en een afstandsschot van Kjeld van Dasler ging de thuisploeg met een 5-2 voorsprong de rust in.

Dik verdiend kampioenschap

Na de rust liep De Vinken verder uit naar 7-2, maar Groen-Geel gaf zich niet zomaar gewonnen en kwam terug tot 8-6. De Vinken hield echter het hoofd koel. Zoals zo vaak dit zaalseizoen vielen de doelpunten in de slotfase makkelijker. Caelius Hermens scoorde van afstand de 9-6, waarna Kjeld van Dasler met een doorloopbal de marge verder vergrootte. Afstandsschoten van Stan Kooijman en Sophie Tabor zorgden voor een comfortabele 12-6 voorsprong. In de slotfase scoorde Groen-Geel nog twee keer, maar Amber Kooijman en Sanne Kroon zetten namens De Vinken de eindstand op 14-8. Een mooie bekroning op het zaalseizoen voor De Vinken U15 en dik verdiend kampioenschap.

De Vinken U15 pakt het zaalkampioenschap in de 1e klasse. Foto: aangeleverd.