De Vinken start seizoen met winst in overgangsklasse

Vinkeveen – De Vinken speelde zaterdag 6 september de eerste competitiewedstrijd in de overgangsklasse. In een zonnig Vinkeveen wist de ploeg van trainer/coach Amel Groos ook meteen de eerste punten binnen te halen. Tegen Trekvogels, eveneens gepromoveerd naar de overgangsklasse, werd het 11-8. De Vinkenselectie, gesponsord door Koeleman Elektro, trad aan met twee nieuwe gezichten. Luka van der Vliet is na een aantal jaar teruggekeerd bij De Vinken, Mathijs de Rooij maakte deze zomer de overstap van DOS Westbroek om de Vinkeveense selectie te versterken. De Vinken opende in de derde minuut de score via een vrije bal van Luka van der Vliet. De eerste helft ging tot 5-5 gelijk op, met aan Vinkenzijde doelpunten van Deena Dankelman, Eva Hemelaar en opnieuw Luka van der Vliet. In de slotfase sloeg de thuisploeg een klein gaatje. Dankzij afstandsschoten van Levi Kroon en Eva Hemelaar stond er bij rust een 7-5 voorsprong op het bord.

Sterk reboundwerk

In de tweede helft kreeg De Vinken meer grip op de wedstrijd. Met doelpunten van Levi Kroon, Eva Hemelaar, Mathijs de Rooij en Deena Dankelman liep de ploeg uit naar 11-6. Met soms lange aanvallen en sterk reboundwerk wist De Vinken veel kansen te creëren. De thuisploeg beloonde zichzelf echter te weinig, waardoor de voorsprong niet verder werd uitgebouwd. Dankzij prima verdedigend werk kwam ook de tegenstander nauwelijks tot scoren. In de slotfase verkleinde Trekvogels de marge, maar de winst kwam niet meer in gevaar. Met deze overwinning heeft De Vinken de eerste belangrijke punten in de overgangsklasse binnen. Trainer/coach Amel Groos kijkt met vertrouwen vooruit: “Het feit dat we vanaf minuut één het vertragende spel van Trekvogels zo volwassen hebben uitgespeeld als team, laat zien dat de voorbereiding zijn werk heeft gedaan en geeft vertrouwen voor de rest van het seizoen.”

Op de foto: De Vinkenselectie. Foto: aangeleverd.