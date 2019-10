De Vinken F1 ongeslagen kampioen

Vinkeveen – De Vinken F1 heeft het najaarsveldseizoen uitstekend gespeeld. Alle tegenstanders werden thuis met lege handen teruggestuurd en ook uit wist de F1 alle punten mee naar het Vinkennest te nemen.

Kortom het jonge talententeam, gesponsord door Jumbo Vinkeveen, is ongeslagen kampioen geworden. De Vinken F1 staat onder enthousiaste leiding van Marike, Susanne, Sofie en Indy. Het team bestaat uit twee meiden en drie jongens, allemaal met hun eigen kwaliteiten.

Sanne weet met haar trucje menig tegenstander te foppen. De strijdlust van Lisa zorgt ervoor dat we de bal in ons bezit houden. Onze tegenstanders komen Stan diverse malen tegen, doordat hij meerdere tegenstanders tegelijk verdedigd. Het onderscheppen van de bal is een kwaliteit van Kjeld en onze jongste heer Florian gooit de verre lange ballen.

Al deze kwaliteiten bij elkaar zorgen ervoor dat er elke wedstrijd fanatiek gestreden wordt, met een hoop doelpunten tot gevolg. En het leuke is dat iedereen mee scoort!

In dit najaarsseizoen moest de F1 het opnemen tegen teams uit Vianen (Viko F1), Kamerik (SDO F1) en buurvereniging Atlantis F1 uit Mijdrecht! Al deze wedstrijden werden overtuigend gewonnen. De F1 wist zelf 79 keer te scoren in 6 wedstrijden. Het kampioenschap is dan ook meer dan verdiend!

Op de foto: Lisa, Kjeld, Stan, Sanne en Florian