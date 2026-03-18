De straat op met Fotoworkshop De Ronde Venen

De Ronde Venen – Het thema straatfotografie stond de laatste clubavond centraal bij Fotoworkshop De Ronde Venen. Leden namen een foto mee en deze werden met elkaar besproken.

Fotograaf Michiel Heijmans had eerder dit seizoen een presentatie gehouden op de club. Met tips en tricks zijn leden met elkaar een dag Amsterdam in gedoken om foto’s te maken. Foto’s met winkelende, telefonerende fietsende mensen, een demonstratie, maar ook spiegeling in het raam of in een plas water. Ook in het mooie Italië werd een bijzonder straatje vastgelegd. Alle foto’s zijn te zien op de website en ook binnenkort in een van de expositieruimtes.

Willem Koch uit Abcoude was ook te gast. Hij vertelde enthousiaste over zijn fotoreis naar de abstracte fotografie. Een inspirerend verhaal met vele voorbeelden. Wie weet een leuke uitdaging voor de leden.

De eerstvolgende clubavond is maandag 30 maart met gastspreker Nienke Meek en een presentatie over portretfotografie. Foto’s van de fotoclub worden geëxposeerd in Bibliotheek Mijdrecht, Hofland Medisch Centrum, Gezondheidscentrum Croonstadt, Tuincentrum De Huifkar, De Willisstee, Gezond Wilnis en het Piet Mondriaan gebouw Abcoude. Meer informatie: fotoworkshopdrv.nl.

Op de foto: Ook in het mooie Italië werd een bijzonder straatje vastgelegd. Foto: Petra van Es.