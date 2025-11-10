De Meisjes van de Radio brengen nostalgie in De Boei

Vinkeveen – Wie woensdagavond 5 november De Boei in Vinkeveen binnenstapte, waande zich even terug in de tijd. Niet door een oude radiozender, maar dankzij De Meisjes van de Radio: Jasmijn en Aleid, twee rasartiesten die het publiek meenamen op een muzikale reis langs decennia van radioglorie. Van swingende jaren ’50-hits tot herkenbare klanken uit de jaren ’80; alles kwam voorbij, omlijst met bekende jingles en speelse radiospelletjes.

Nieuwe verhalen

Het optreden, georganiseerd door Mantelzorg De Ronde Venen, was meer dan een voorstelling; het was een ode aan verbinding. De interactie met het publiek zorgde voor een warme sfeer waarin herinneringen werden gedeeld en nieuwe verhalen ontstonden. Vooral ouderen en mantelzorgers genoten zichtbaar van het programma dat niet alleen muzikaal, maar ook sociaal van betekenis was.

De Meisjes van de Radio treden regelmatig op in lokale centra zoals De Boei en De Willisstee in Wilnis. Hun kracht? Nostalgie combineren met humor en betrokkenheid. Wie deze unieke act wil meemaken, vindt actuele informatie via de websites van De Boei, Stichting Samens of de artiesten zelf.

De Meisjes van de Radio. Foto: Wilco de Vries.