De Kwakel helemaal klaar voor nieuwe supermarkt

De Kwakel – De supermarkt Coop De Kwakel is helemaal klaar voor de feestelijke opening komende 24 maart om 19.00 uur. De Stichting Kwakels Verbond, die het initiatief heeft genomen om de financiering door het dorp te organiseren, heeft afgelopen weekend de laatste gelden opgehaald. Uiteindelijk hebben bijna 500 Kwakelaars via een lening of door de aanschaf van boodschappenbonnen de realisatie van de supermarkt ondersteund. Het karakter van het dorp om zaken samen voor elkaar te krijgen werd weer eens duidelijk, ook omdat (bijna) alle inschrijvers daadwerkelijk meededen met de financiering.

Wim Bartels, voorzitter van de stichting: “Toen we in november vroegen om de inschrijving, waren nog niet alle exacte voorwaarden bekend. Het is ongelooflijk dat feitelijk 100% van de Kwakelaars niets heeft betwist en voor het doel van bijna 700.000 euro is gegaan”.

Met de afronding van de financiering is de supermarkt helemaal klaar om te starten. Ondernemer Mark Pekelaer en Michael van den Hurk van de Coop-formule heten alle dorpsbewoners van harte welkom om dit mee te vieren onder het genot van een hapje en een drankje. De opening zal geschieden door één van de eerste inschrijvers op de boodschappenbonnen, Ben Overwater. Hij is met zijn 93 jaar ook één van de oudere inwoners van De Kwakel.

Op de foto: Bestuur Stichting Kwakels Verbond ondertekent laatste leningovereenkomst. Foto: aangeleverd.