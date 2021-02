Aalsmeer – Bomen zijn belangrijk. Bomen stralen kracht uit; zij hebben een ontspannende werking op mensen, maken ons vrolijk, geven rust, verrijken de leefomgeving en zorgen voor zuurstof en energie.

Het is niet zo lang geleden dat er in Aalsmeer voor iedere boom die we wilden kappen een vergunning moest worden aangevraagd. Er werden zelfs nieuw te bouwen panden op een iets andere plek gebouwd om een ‘zuurstofverrijker’ te behouden. Tegenwoordig kun je bomen zonder pardon verwijderen. Alleen als ze op de bomenmonumentenlijst staan mag dat niet.

Bomen zijn aan mensen overgeleverd. Het eerste wat er gesloopt wordt bij nieuwe bouwprojecten zijn bomen, ze staan in de weg voor bulldozers die hun werk moeten doen. Een oude boom laten staan die voor toegevoegde waarde zorgt is geen optie, goede adviezen worden genegeerd.

Natuurlijk zijn er situaties waar het niet anders kan. Soms moet het groen ‘tijdelijk’ wijken. Maar meestal vindt men het te lastig en te kostbaar. Tijd is geld….

Bomenharmonie

Zo ook bij een nieuw te bouwen villawijkje naast onze woning. Er moesten te veel bomen wijken. Een oude kastanjeboom en een esdoorn, in harmonie bij elkaar, hadden zeker kunnen blijven staan. Iedere toekomstige bewoner zou blij moeten zijn met dit bijna monumentale duo in de nieuwe tuin. Maar nee, op de plek van de sterke kastanje en esdoorn, vijftig jaar samen en alle stormen doorstaan, moet een steiger komen voor de boot van de nieuwe bewoners.

Deze steiger had sowieso gebouwd kunnen worden naast of om de twee bomen heen; een bankje in de schaduw, een glaasje wijn erbij, het plaatje zou compleet zijn.

Deze super kastanjeboom en vriendboom ernaast zijn gekapt. “Voor het gemak van een projectontwikkelaar”, aldus Bob.

Mijn geluk

Meer dan dertig jaar heb ik van het duo mogen genieten. De kastanjeboom met in het vroege voorjaar prachtig, jong, groen loof en iets later in de lente, de wit-roze bloesem-toortsen die zij ieder jaar draagt. In de zomer het ontwikkelen van de kastanjes in hun stekelig-beschermende-omhulsel. En in het najaar het verkleuren van het blad van donkerrood naar geel en herfstbruin.

Als de kastanjes vielen kwamen moeders, vaders en kinderen de oogst ophalen en maakten er leuke herfsttafereeltjes van. De boom was een thuis voor eksters, Vlaamse gaaien, spechten, kraaien, merels, roodborstjes, groenlingen en koolmeesjes. De esdoorn keek tevreden toe. Een kleine wereld waar veel gebeurde is onnodig door mensenhanden vernietigd.

Ik ben verdrietig, heel verdrietig. Het had niet gehoeven. Sterker nog, het had heel veel kunnen toevoegen aan deze nieuwe villawijk aan de Poel.

Het waren maar bomen….

