De Eendracht heeft een stal gemaakt voor het paard van Sinterklaas!

Mijdrecht – De Eendracht ruikt deze spannende weken heel erg lekker naar verse pepernoten! Behulpzame ouders hebben overal versieringen aangebracht en zelfs een echte paardenstal voor het paard van de Sint gemaakt, in de hal waar het lekker warm is. In alle groepen wordt heel hard gewerkt maar gelukkig is er ook tijd voor een gezellig liedje, wat tekenen of knutselen of weer een verse lading pepernoten bakken!

De stal van het paard wordt dagelijks schoongemaakt want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de heerlijke kruidige geur van de bakkerij zich gaat vermengen met de ‘kruidige’ geuren uit de stal! Het nieuwe paard van de Sint moet zich uiteraard wel zo snel mogelijk thuis voelen in De Ronde Venen!Verse worteltjes liggen dagelijks klaar voor de witte schimmel, zodat hij OBS De Eendracht ook volgend jaar weer zal bezoeken. Want een jaar zonder Sint, Piet en het paard van Sinterklaas is ondenkbaar op De Eendracht!