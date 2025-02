De dunne grens van Tofu Cowboy

Uithoorn – De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn oftewel de SCAU was afgelopen zondag weer blij met een volle zaal. In ‘De Schutse’ stond acteur Steyn de Leeuwe op het podium met zijn indrukwekkende voorstelling ‘Tofu Cowboy’.

‘Tofu Cowboy’ is ook de titel van zijn muzikale en tragikomische one-man-show over mensen die niet meer kunnen meekomen in de vaart van de huidige maatschappij. In de coronatijd moest Steyn de Leeuwe noodgedwongen stoppen met acteren. Het toneel werd tijdelijk verboden terrein. Hij bleef niet mokkend binnen zitten, maar ging werken in de psychiatrische zorg. Daar hielp hij een jaar lang een groep mensen, maar hij kreeg steeds meer last van de stemmen in zijn eigen hoofd. De acteur ontdekte dat de grens tussen de wereld van de zorgverlener en die van de zorgbehoevende flinterdun is. Die ervaringen waren zo intens, dat hij besloot ze om te smelten tot een virtuoze, muzikale, borderline onemanshow: ‘Tofu Cowboy’.

In de zaal gebeurde inderdaad wat in de pers al was geschreven na de eerste voorstellingen. Immers, Steyn de Leeuwe trok het SCAU-publiek meteen in zijn verhaal met zijn mix van spel, poëzie en muziek. Energiek sprong hij op het podium heen en weer. Met krachtige stem en aanstekelijke humor laakte hij vooroordelen van onwetenden. Over oorzaken van mentale problematiek, want die vooroordelen moet je doorbreken en herzien. De acteur trakteerde de bezoekers met ‘Tofu Cowboy’ op een middag met boeiend theater, waarin toneel, poëzie, muziek en alles daartussenin op een bewonderenswaardige manier samenvielen.

De SCAU is op zondag 16 maart weer in ‘De Schutse’ present met een recital door Lidy Blijdorp (cello) en Floor Le Coultre (viool).

Op de foto: Steyn de Leeuwe in ‘Cofu Cowboy’. Foto is aangeleverd.