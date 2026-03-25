De Driehuis winnaar van Tech=Tof Quiz

Mijdrecht – Groep 7/8 van basisschool De Driehuis aan Bozenhoven heeft meegedaan aan de Tech=Tof Quiz. Deze quiz wordt digitaal aangeboden door Technet, zij organiseren ook de Techniek-3-daagse.

Tech=Tof is een initiatief, vaak een online quiz, van TechNet Amstel & Venen om basisschoolleerlingen en hun ouders op een leuke, interactieve manier kennis te laten maken met lokale technische bedrijven en beroepen. Het project biedt een kijkje achter de schermen, daagt uit met technische vragen en toont dat werken in de techniek uitdagend en tof is.

Alle groepen 7 en 8 van scholen uit de regio konden hieraan meedoen. In totaal deden er 325 teams van 2 à 3 leerlingen mee. De winnaar van de quiz heeft de meeste goede antwoorden in de snelste tijd gegeven. Leerlingen Vadym en Leon hebben de quiz gewonnen. Zij ontvingen uit handen van de organisatie een wisselbokaal. Ook twee andere teams uit dezelfde klas zijn geëindigd in de top 5.

Op de foto: Vadym en Leon. Foto: aangeleverd.