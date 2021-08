Aalsmeer – Na zes weken vakantie hebben de leerkrachten van basisschool De Brug in Nieuw-Oosteinde de leerlingen en ouders even lekker afgestoft en schoongepoetst in een ‘wasstraat’ om het schooljaar met een frisse start te beginnen! Vooral de kinderen, waarvan de meesten maandagochtend vrolijk arriveerden, konden deze actie wel waarderen.